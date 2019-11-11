Орловчанам помогут сохранить брак
11.11.2019
Орловчанам помогут сохранить брак. Наша область стала второй по счету в стране, где было принято решение о создании «Кабинета примирения». Профессиональную помощь психологов и служащих церкви смогут получить пары, которые столкнулись с жизненными трудностями или собираются подать на развод.
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