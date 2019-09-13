Орловчанам напомнили о поводе для гордости
13.09.2019
На площади Ленина прошёл патриотический фестиваль.
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