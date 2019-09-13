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Орел13.09.2019 Пятница 18:39
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Орловчанам напомнили о поводе для гордости

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13.09.2019

На площади Ленина прошёл патриотический фестиваль.

Теги:Орловская областьвооружённые силы

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