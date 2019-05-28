Мценские казаки и ветераны пограничных войск из региональной общественной организации «Пограничник» провели для воспитанников военно-патриотических клубов спортивный Open air с милитаристской «ноткой» в программе. Это были соревнования по служебному биатлону, приуроченные ко Дню пограничника.