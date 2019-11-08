Очередная находка «Наследия»
07.11.2019
Есть в Орле поисковое объединение «Наследие», которое специализируется на подводных работах. Его члены пытаются разыскать следы войны в орловских речках — там, где до них никто не искал. «Наследию» в этом помог президентский грант и закупленное на него специальное оборудование. И вот — очередная находка. В реке Нугрь поисковики обнаружили винтовки, автоматы и противотанковые ружья. Всего 33 единицы. Сергей Быковский знает подробности.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58238
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