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Орел08.11.2019 Пятница 04:37
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Очередная находка «Наследия»

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07.11.2019

Есть в Орле поисковое объединение «Наследие», которое специализируется на подводных работах. Его члены пытаются разыскать следы войны в орловских речках — там, где до них никто не искал. «Наследию» в этом помог президентский грант и закупленное на него специальное оборудование. И вот — очередная находка. В реке Нугрь поисковики обнаружили винтовки, автоматы и противотанковые ружья. Всего 33 единицы. Сергей Быковский знает подробности.

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