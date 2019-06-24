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Орел24.06.2019 Понедельник 16:09
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Облсовет определился с датой и повесткой июньской сессии

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24.06.2019

Помимо всего прочего, парламентарии обсудят исполнение бюджета за 2018 год.

Теги:ОрёлОрловская область

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