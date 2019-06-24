Облсовет определился с датой и повесткой июньской сессии
24.06.2019
Помимо всего прочего, парламентарии обсудят исполнение бюджета за 2018 год.
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