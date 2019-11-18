Новая транспортная схема

Прежде чем ввести новую транспортную схему в Орле, необходимо привести улично-дорожную сеть в нормативное состояние. Отремонтировать остановочные пункты (в ремонте нуждаются 165 павильонов), сделать заездные карманы. На все про все может уйти от 1,5 до 2 лет. Эту информацию озвучил заместитель руководителя регионального Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Васильев на комитете облсовета. У депутатов появилось много вопросов.