«Нарушаю ПДД? Позвони в ГИБДД!»
13.11.2019
Акцию с таким названием провели активисты ОНФ и сотрудники Госавтоинспеции. Раз в год фронтовики и дорожные полицейские объединяются, чтобы напомнить водителям маршруток о соблюдении правил дорожного движения.
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