Награда из рук президента
28.05.2019
На минувшей неделе в Кремле Президент Владимир Путин вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почётным званиям выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Среди награжденных — доярка из Хотынецкого района Валентина Карманович.
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