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Орел28.05.2019 Вторник 17:49
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Награда из рук президента

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28.05.2019

На минувшей неделе в Кремле Президент Владимир Путин вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почётным званиям выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Среди награжденных — доярка из Хотынецкого района Валентина Карманович.

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