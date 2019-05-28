Награда из рук президента

На минувшей неделе в Кремле Президент Владимир Путин вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почётным званиям выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Среди награжденных — доярка из Хотынецкого района Валентина Карманович.