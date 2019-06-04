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Награда из рук губернатора

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04.06.2019

Губернатор Андрей Клычков наградил победителей ежегодного областного конкурса на звание «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу».

Теги:ОрёлОрловская Область

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