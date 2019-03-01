На «Первом областном» стартует новый проект «Личное дело»
01.03.2019
Героини первых выпусков — редактор радиостнации «Экспресс-радио Орёл» Елена Майорова, руководитель областного Департамента социальной защиты, опеки и попечительства Ирина Гаврилина и ведущая Виктория Панина.
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