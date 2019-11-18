Что общего между детьми, ГИБДД и посадкой деревьев? Немного больше, чем может показаться на первый взгляд. Аллея памяти жертв ДТП рядом с памятником Лескову регулярно пополняется новыми саженцами — по одному на каждого погибшего ребенка. Мрачная традиция не может прерваться с 2014 года.