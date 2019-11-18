Мрачная традиция
18.11.2019
Что общего между детьми, ГИБДД и посадкой деревьев? Немного больше, чем может показаться на первый взгляд. Аллея памяти жертв ДТП рядом с памятником Лескову регулярно пополняется новыми саженцами — по одному на каждого погибшего ребенка. Мрачная традиция не может прерваться с 2014 года.
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