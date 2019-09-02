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  4. «Молодым кадрам Орловщины» прочитали «Нелекцию»

«Молодым кадрам Орловщины» прочитали «Нелекцию»

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02.09.2019

Участники губернаторского проекта посетили интересное мероприятие.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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