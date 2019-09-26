Мэрия Орла будет судиться с действующими и бывшими работниками УКХ
26.09.2019
Ущерб, нанесённый городской казне, оценивается в 26 миллионов 500 тысяч рублей.
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