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  4. Мэрия Орла будет судиться с действующими и бывшими работниками УКХ

Мэрия Орла будет судиться с действующими и бывшими работниками УКХ

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26.09.2019

Ущерб, нанесённый городской казне, оценивается в 26 миллионов 500 тысяч рублей.

Теги:Орловская областьУправление Коммунальным Хозяйствомадминистрация Орла

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