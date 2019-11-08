"Маневренный фонд нам не нужен",- говорят жители 38-го дома по улице Металлургов. Более ста семей продолжают проживать в аварийном строении. Собственники утверждают, что серьёзного ремонта в этом доме никогда не проводилось. Восстановления требуют фасад, подъезды, крыша, водопровод. Состояние общежития на контроль взяли городские чиновники и представители Общероссийского народного фронта.