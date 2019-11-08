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Орел08.11.2019 Пятница 04:37
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﻿«Маневренный фонд нам не нужен»

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07.11.2019

"Маневренный фонд нам не нужен",- говорят жители 38-го дома по улице Металлургов. Более ста семей продолжают проживать в аварийном строении. Собственники утверждают, что серьёзного ремонта в этом доме никогда не проводилось. Восстановления требуют фасад, подъезды, крыша, водопровод. Состояние общежития на контроль взяли городские чиновники и представители Общероссийского народного фронта.

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