«Маневренный фонд нам не нужен»
07.11.2019
"Маневренный фонд нам не нужен",- говорят жители 38-го дома по улице Металлургов. Более ста семей продолжают проживать в аварийном строении. Собственники утверждают, что серьёзного ремонта в этом доме никогда не проводилось. Восстановления требуют фасад, подъезды, крыша, водопровод. Состояние общежития на контроль взяли городские чиновники и представители Общероссийского народного фронта.
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