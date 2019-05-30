Майская сессия горсовета
30.05.2019
Где взять денежные средства, чтобы поддержать сферу образования? Депутаты горсовета собрались на майскую сессию. В основной повестке дня — 19-ть вопросов, четверть которых касалась финансового состояния города Орла.
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