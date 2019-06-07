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Орел07.06.2019 Пятница 18:04
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Любить жизнь

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07.06.2019

Людей объединяет чувство готовности оказать бескорыстную помощь. Следующий сюжет предлагаем рассматривать, как возможность помочь одному замечательному человеку, который, несмотря на жизненные тяготы, продолжает любить жизнь.

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