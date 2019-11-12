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Орел12.11.2019 Вторник 18:29
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Лучших представителей таможенной службы отметили благодарностями губернатора

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12.11.2019

С профессиональным праздником сотрудников ведомства поздравили Вадим Соколов и Михаил Вдовин. Постоянная зона таможенного контроля в Орле появилась этой весной. Она базируется на железнодорожной станции в Лужках.

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