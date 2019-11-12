Лучших представителей таможенной службы отметили благодарностями губернатора
12.11.2019
С профессиональным праздником сотрудников ведомства поздравили Вадим Соколов и Михаил Вдовин. Постоянная зона таможенного контроля в Орле появилась этой весной. Она базируется на железнодорожной станции в Лужках.
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