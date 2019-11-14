Кванториум открыт
14.11.2019
Писать IT-программы, управлять роботом, пилотировать вертолет. Высокотехнологичный детский технопарк открылся в Орле. Пока единственный в городе. Занятия в «Кванториуме» начались ещё в октябре. 420 орловчан на практике познают тонкости технических наук.
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