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Орел30.05.2019 Четверг 18:35
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Координационное совещание по обеспечению правопорядка

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30.05.2019

В преддверии Международного дня защиты детей в областной администрации прошло Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская Областьбезопасность

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