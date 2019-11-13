Когда ждать новоселья?

Как живется в аварийных строениях людям, которые опасаются за свою безопасность? "Как на пороховой бочке",- отвечают жители двух домов по улице Коллективная. Они были построены в середине прошлого века. Нынешнее состояние зданий не оставляет жителям поводов для оптимизма. Сегодня в администрации города назвали конкретные даты новоселья.