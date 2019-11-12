Когда в городе приведут в порядок остановки общественного транспорта?
12.11.2019
Орловчане указывают на отсутствие урн, скамеек; на стены, сплошь заклеенные рекламой и объявлениями. Неухоженные объекты уродуют внешний вид улиц и города в целом. Остановка на Карачевском шоссе — одна из болевых точек. Предмет жалоб орловчан не только внешний вид павильона, но и прилегающая территория. Наталья Пехтерева побывала на остановках, требующих ремонта.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58348
Другие новости раздела
11.11.2019
Вместо крыши - решето
11.11.2019
Орловчанам помогут сохранить брак
$ USD63.853(-0.06)13.11
€ EUR70.4235(-0.05)13.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?