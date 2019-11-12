Когда в городе приведут в порядок остановки общественного транспорта?

Орловчане указывают на отсутствие урн, скамеек; на стены, сплошь заклеенные рекламой и объявлениями. Неухоженные объекты уродуют внешний вид улиц и города в целом. Остановка на Карачевском шоссе — одна из болевых точек. Предмет жалоб орловчан не только внешний вид павильона, но и прилегающая территория. Наталья Пехтерева побывала на остановках, требующих ремонта.