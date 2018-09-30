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Орел30.09.2018 Воскресенье 21:55
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Клычков поздравил завод Медведева с юбилеем

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28.09.2018

Со 150 летием завод имени Медведева в пятницу поздравил глава региона. Андрей Клычков пожелал инвесторам, заходящим в Орловскую область, таких же темпов развития, как у одного из флагманов машиностроения.

Теги:Андрей Клычковзавод Медведеваюбилей

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