Клычков поздравил завод Медведева с юбилеем
28.09.2018
Со 150 летием завод имени Медведева в пятницу поздравил глава региона. Андрей Клычков пожелал инвесторам, заходящим в Орловскую область, таких же темпов развития, как у одного из флагманов машиностроения.
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