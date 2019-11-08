Клятва, знамя и берет

На 18 юных кадетов пополнился отряд «Спасарики». Знаменательное для малышей, их педагогов и родителей событие прошло в стенах Военно-исторического музея. Два года детсадовцы будут изучать правила безопасности. Помогут им в этом сотрудники МЧС. Этот отряд малышей является активным участником всех мероприятий, которые проводят орловские спасатели. Кадеты получают возможность показать свое знание правил безопасности и доказать, что даже в столь юном возрасте выучить их не так уж и сложно.