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Орел08.11.2019 Пятница 22:48
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Клятва, знамя и берет

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08.11.2019

На 18 юных кадетов пополнился отряд «Спасарики». Знаменательное для малышей, их педагогов и родителей событие прошло в стенах Военно-исторического музея. Два года детсадовцы будут изучать правила безопасности. Помогут им в этом сотрудники МЧС. Этот отряд малышей является активным участником всех мероприятий, которые проводят орловские спасатели. Кадеты получают возможность показать свое знание правил безопасности и доказать, что даже в столь юном возрасте выучить их не так уж и сложно.

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