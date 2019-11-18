Из Орла в Брянск и обратно
18.11.2019
Рельсовые автобусы РА-3 за первый месяц после выхода на маршрут «Орел — Брянск» перевезли более 32 тысяч пассажиров. Напомним, первый автобус отправился в путь 17 октября.
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