Институт зернобобовых культур представит свои работы на Аграрной неделе
06.06.2019
В этом году съезд селекционеров и ведущих ученых страны будет проходить с 18 по 23 июня. На полях федерального научного центра института зерновых и зернобобовых культур представлены порядка 10 тысяч делянок. Площадь посевов составляет более 30 гектаров. Опытное поле в поселке Стрелецкий Орловского района станет одной из площадок, которую посетят гости Аграрной недели.
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