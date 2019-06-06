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Орел06.06.2019 Четверг 17:54
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Институт зернобобовых культур представит свои работы на Аграрной неделе

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06.06.2019

В этом году съезд селекционеров и ведущих ученых страны будет проходить с 18 по 23 июня. На полях федерального научного центра института зерновых и зернобобовых культур представлены порядка 10 тысяч делянок. Площадь посевов составляет более 30 гектаров. Опытное поле в поселке Стрелецкий Орловского района станет одной из площадок, которую посетят гости Аграрной недели.

Теги:збкнаукаапксельское хозяйствошатилово

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