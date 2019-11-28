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Орел28.11.2019 Четверг 18:34
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Имидж города

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28.11.2019

Имидж города в первую очередь определяет его облик — встречают все таки по одежке. Развитие городской среды не должно стоять на месте, решили в региональном Департаменте по проектам развития территорий, и организовали совещание экспертов для улучшения внешнего облика Орла. Особенностью этого совещания стал новый формат

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