Имидж города в первую очередь определяет его облик — встречают все таки по одежке. Развитие городской среды не должно стоять на месте, решили в региональном Департаменте по проектам развития территорий, и организовали совещание экспертов для улучшения внешнего облика Орла. Особенностью этого совещания стал новый формат