Игра, которая стоит свеч
18.11.2019
Игра, которой более 50-ти лет, прошла в пятницу в областной столице. В Орел съехались КВНщики со всей страны. Все они — обучающиеся РАНХиГС. Этот год уникален тем, что число команд достигло 13, а главным призом стало выступление на всемирном фестивале КВН в летней столице нашей страны — Сочи. Анастасия Гришина побывала на финале и оценила уровень игры, в том числе и орловской команды.
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