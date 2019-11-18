Игра, которая стоит свеч

Игра, которой более 50-ти лет, прошла в пятницу в областной столице. В Орел съехались КВНщики со всей страны. Все они — обучающиеся РАНХиГС. Этот год уникален тем, что число команд достигло 13, а главным призом стало выступление на всемирном фестивале КВН в летней столице нашей страны — Сочи. Анастасия Гришина побывала на финале и оценила уровень игры, в том числе и орловской команды.