Хорошо ли живется в городе обычной муниципальной бане?

На бумаге все просто — некоммерческое предприятие, предоставляющее услуги незащищенным слоям населения. Но в реальности все может быть немного печальнее. Например, жаркие страсти разгорелись вокруг бани № 1 на 3-ей Курской. Там отключили котельную — прекратилась подача газа, а вместе с ним — и пара. По Орлу поползли слухи, что баню скоро и вовсе закроют.