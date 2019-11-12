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Орел12.11.2019 Вторник 18:29
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Хорошо ли живется в городе обычной муниципальной бане?

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12.11.2019

На бумаге все просто — некоммерческое предприятие, предоставляющее услуги незащищенным слоям населения. Но в реальности все может быть немного печальнее. Например, жаркие страсти разгорелись вокруг бани № 1 на 3-ей Курской. Там отключили котельную — прекратилась подача газа, а вместе с ним — и пара. По Орлу поползли слухи, что баню скоро и вовсе закроют.

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