Губернаторский контроль
30.05.2019
В этом году в Орловском регионе отремонтируют 166 дворов и 33 общественных территорий. Накануне участники проекта губернаторский контроль оценили ход работ в Советском районе.
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