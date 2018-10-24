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Губернатор отметил высокую степень готовности тепличного объекта в Новосильском районе

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24.10.2018

В Новосильском районе Андрей Клычков ознакомился с ходом строительства тепличного комплекса. Работы вышли на финишную черту. Запланированная производственная мощность комплекса: 2,7 га — огурцы 3,1 тыс. тонн, 3,1 га — томаты 2,2 тыс. тонн, 0,36 га — рассадное отделение: салаты Афицион, Отили — 600 тыс. штук.

Теги:теплицаовощивыращиваниеновосиль

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