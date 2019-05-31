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Орел31.05.2019 Пятница 18:53
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Готовность к летней оздоровительной кампании

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31.05.2019

Бюджет летней оздоровительной кампании 2019 года в Орловской области более 206 млн. рублей. 320 лагерей примут почти 30 тысяч детей. Готовность учреждений к встрече отдыхающих проверяют межведомственные комиссии.

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