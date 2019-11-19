1 декабря в 20-00 в эфире телеканала «Первый областной» состоится премьера фильма «Голос за безгласных» режиссёра Анны Барсуковой. Его тема — дискриминация ВИЧ-инфицированнованных людей в современном обществе. Главная задача документальной картины — разрушить стереотипы и заблуждения.