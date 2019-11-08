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Орел08.11.2019 Пятница 04:37
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Двадцатилетие Приштинского марш-броска

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07.11.2019

В орловской гимназии № 19 отметили 20-летие Приштинского марш-броска. Всё прошло с целью подготовки учащихся к военной службе и повышения её престижа.

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