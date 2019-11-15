Два цвета российской истории
15.11.2019
В Орле прошло очередное мероприятие в рамках проекта московского благотворительного Фонда «Наследие». Проект называется «19 год — два цвета российской истории». Посвящен он столетию Гражданской войны на орловской земле и включает в себя, в том числе, лекции. Их столичные именитые гости читают в «Бунинке». В этот раз можно было послушать об информационном противоборстве между «белыми» и «красными».
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