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Орел15.11.2019 Пятница 18:10
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Два цвета российской истории

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15.11.2019

В Орле прошло очередное мероприятие в рамках проекта московского благотворительного Фонда «Наследие». Проект называется «19 год — два цвета российской истории». Посвящен он столетию Гражданской войны на орловской земле и включает в себя, в том числе, лекции. Их столичные именитые гости читают в «Бунинке». В этот раз можно было послушать об информационном противоборстве между «белыми» и «красными».

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