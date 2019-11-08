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Орел08.11.2019 Пятница 22:46
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Дорожная инспекция

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08.11.2019

Барнаул и Тюмень — лидеры страны по качеству дорожного полотна. Худшие трассы в Калуге, Смоленске, Йошкар-Оле, Ярославле, Курске. ОНФ составил рейтинг самых качественных и плохих дорог. Для этого проверили почти 60 регионов. Орловщины в этом списке нет. В конце рабочей недели активисты регионального ОНФ проинспектировали городские дороги.

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