Дорожная инспекция
08.11.2019
Барнаул и Тюмень — лидеры страны по качеству дорожного полотна. Худшие трассы в Калуге, Смоленске, Йошкар-Оле, Ярославле, Курске. ОНФ составил рейтинг самых качественных и плохих дорог. Для этого проверили почти 60 регионов. Орловщины в этом списке нет. В конце рабочей недели активисты регионального ОНФ проинспектировали городские дороги.
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