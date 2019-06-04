Дорога в Лыково - Бухово
04.06.2019
До деревни Лыково — Бухово, что в 13 км от Мценска и в 291 км от Москвы, добраться не так-то просто. Вся причина в бездорожье. Хотя проложить сюда качественную дорогу обещали не раз.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55052
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