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Орел04.06.2019 Вторник 18:42
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Дорога в Лыково - Бухово

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04.06.2019

До деревни Лыково — Бухово, что в 13 км от Мценска и в 291 км от Москвы, добраться не так-то просто. Вся причина в бездорожье. Хотя проложить сюда качественную дорогу обещали не раз.

Теги:ОрёлОрловская Областьдороги

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