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Орел08.11.2019 Пятница 22:47
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День сотрудника органов внутренних дел

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08.11.2019

Служба в полиции — это не просто род деятельности, а образ жизни! 10 ноября свой профессиональный праздник отметят сотрудники МВД. Сегодня орловских полицейских чествовали в концертном зале института культуры. Самых достойных представили к награде. Начальник регионального управления Юрий Савенков зачитал поздравление от министра внутренних дел России Владимира Колькольцева, а затем лично поздравил коллег.

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