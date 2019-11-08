День сотрудника органов внутренних дел

Служба в полиции — это не просто род деятельности, а образ жизни! 10 ноября свой профессиональный праздник отметят сотрудники МВД. Сегодня орловских полицейских чествовали в концертном зале института культуры. Самых достойных представили к награде. Начальник регионального управления Юрий Савенков зачитал поздравление от министра внутренних дел России Владимира Колькольцева, а затем лично поздравил коллег.