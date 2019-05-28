День пограничника
28.05.2019
Областную столицу во вторник заполонили зеленые береты — орловчане отмечают День пограничника. 28 мая все, кто защищал рубежи страны, собираются вместе, чтобы вспомнить о службе и отдать дань памяти погибшим товарищам.
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