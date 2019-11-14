День открытых дверей в УФСИН
14.11.2019
Всероссийский день открытых дверей прошёл во всех региональных Управлениях Федеральной Службы исполнения наказаний. Повод — 29-ая годовщина со дня образования подразделений спецназа уголовно-исполнительной системы. На Дне рождения орловского отряда «Ягуар» побывала и наша съемочная группа.
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