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День открытых дверей в УФСИН

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14.11.2019

Всероссийский день открытых дверей прошёл во всех региональных Управлениях Федеральной Службы исполнения наказаний. Повод — 29-ая годовщина со дня образования подразделений спецназа уголовно-исполнительной системы. На Дне рождения орловского отряда «Ягуар» побывала и наша съемочная группа.

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