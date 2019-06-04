День очистки водоёмов
04.06.2019
2 июня во всем мире отмечали День очистки водоёмов. Традиционно участие в «праздничных» мероприятиях принимает и Орел. Озеро «Светлая жизнь» стало чище благодаря стараниям дайверов и неравнодушных горожан.
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