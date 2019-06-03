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День Ливенского района

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03.06.2019

Директору Козьминской средней школы Нине Неклюдовой присвоили звание почетного гражданина Ливенского района. Награждение состоялось в субботу первого июня. В этот день ливенцы отмечали день района. Андрей Клычков и Леонид Музалевский приехали поздравить жителей.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьЛивенский район

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