День Ливенского района
03.06.2019
Директору Козьминской средней школы Нине Неклюдовой присвоили звание почетного гражданина Ливенского района. Награждение состоялось в субботу первого июня. В этот день ливенцы отмечали день района. Андрей Клычков и Леонид Музалевский приехали поздравить жителей.
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