День друзей
07.06.2019
День друзей отметили в пятницу воспитанники 16-го детского сада. К ним в гости пришли шефы из «Единой России». Уже не первый год орловское региональное отделение партии поддерживает детский сад. Воспитанники одной из групп с круглосуточным пребыванием детей получили в подарок канцелярские наборы.
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