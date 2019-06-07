День друзей отметили в пятницу воспитанники 16-го детского сада. К ним в гости пришли шефы из «Единой России». Уже не первый год орловское региональное отделение партии поддерживает детский сад. Воспитанники одной из групп с круглосуточным пребыванием детей получили в подарок канцелярские наборы.