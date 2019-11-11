Более трех тысяч человек высказали свое мнение о проекте новой транспортной схемы
11.11.2019
В профильный департамент поступило более 600 обращений. Какие претензии возникли у орловчан, и что предстоит делать дальше? Эти и другие вопросы были в центре внимания на аппаратном совещании в администрации области.
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