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Орел11.11.2019 Понедельник 18:06
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  4. Более трех тысяч человек высказали свое мнение о проекте новой транспортной схемы

Более трех тысяч человек высказали свое мнение о проекте новой транспортной схемы

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11.11.2019

В профильный департамент поступило более 600 обращений. Какие претензии возникли у орловчан, и что предстоит делать дальше? Эти и другие вопросы были в центре внимания на аппаратном совещании в администрации области.

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