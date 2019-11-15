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Орел15.11.2019 Пятница 18:10
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«Боевое братство»

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15.11.2019

Орловское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» провело отчетно-выборную конференцию.

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