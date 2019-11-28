Благодарность за слаженную работу
28.11.2019
В мэрии наградили 36 работников ЖКХ и топливно-энергетического комплекса за успешное вхождение в отопительный сезон.
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