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Орел28.11.2019 Четверг 18:34
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Благодарность за слаженную работу

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28.11.2019

В мэрии наградили 36 работников ЖКХ и топливно-энергетического комплекса за успешное вхождение в отопительный сезон.

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