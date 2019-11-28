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Орел28.11.2019 Четверг 18:34
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Без воды орловчане не останутся

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28.11.2019

На улице Высоковольтной идет монтаж водозабора. Работы выполняют специалисты муниципального предприятия «Орелводоканал».

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