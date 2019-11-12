Андрей Усиков ответит на вопросы орловчан в прямом эфире
12.11.2019
На что обратить внимание при устройстве на работу? Что грозит нарушившему закон работодателю? Как пожаловаться в трудовую инспекцию?
Об этом и не только пойдет речь в программе «Актуальное интервью» в четверг 14 ноября. Гость студии — руководитель государственной инспекции труда в Орловской области Андрей Усиков. Программа начнется в 20 часов. Свои вопросы гостю студии вы сможете задать, позвонив по телефону
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