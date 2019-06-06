Кто перевоспитывает спецконтингент?

14 июня 1957 года приказом министра внутренних дел СССР была образована воспитательная служба в уголовно-исполнительной системе, в современном ее понимании. Задача службы — исправлении осужденных. А таких, кого приходиться исправлять, на 1 мая 2019 года было около 480 000 человек.