Кто перевоспитывает спецконтингент?
06.06.2019
14 июня 1957 года приказом министра внутренних дел СССР была образована воспитательная служба в уголовно-исполнительной системе, в современном ее понимании. Задача службы — исправлении осужденных. А таких, кого приходиться исправлять, на 1 мая 2019 года было около 480 000 человек.
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