100-летие войсковой части 7527
18.11.2019
В Орле отметили 100-летие войсковой части 7527. Это войсковая часть была расположена в центре Орла, на переулке Соляном. Сейчас на ее территории находится региональное Управление Росгвардии. Ведь в/ч была расформирована после включения внутренних войск в состав тогда новой спецслужбы — Росгвардии. Однако история орловского конвойного полка в связи с новациями нисколько не забыта. Доказательством стало торжественое мероприятие, посвященное столетию полка.
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