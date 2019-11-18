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100-летие войсковой части 7527

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18.11.2019

В Орле отметили 100-летие войсковой части 7527. Это войсковая часть была расположена в центре Орла, на переулке Соляном. Сейчас на ее территории находится региональное Управление Росгвардии. Ведь в/ч была расформирована после включения внутренних войск в состав тогда новой спецслужбы — Росгвардии. Однако история орловского конвойного полка в связи с новациями нисколько не забыта. Доказательством стало торжественое мероприятие, посвященное столетию полка.

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