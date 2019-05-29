100 лет комсомолу
29.05.2019
Героически сражались на фронтах Великой Отечественной, строили БАМ и поднимали целину. Комсомольцы областной организации разных лет собрались вместе, чтобы в день столетия организации вспомнить о своих товарищах и трудовых подвигах
Короткая ссылка obl1.ru/~/54926
Другие новости раздела
29.05.2019
Пишем ЕГЭ
29.05.2019
Соревнования пожарных
28.05.2019
Награда из рук президента
28.05.2019
День пограничника
$ USD64.9084(+0.37)30.05
€ EUR72.4118(+0.24)30.05
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?