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Орел29.05.2019 Среда 18:14
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100 лет комсомолу

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29.05.2019

Героически сражались на фронтах Великой Отечественной, строили БАМ и поднимали целину. Комсомольцы областной организации разных лет собрались вместе, чтобы в день столетия организации вспомнить о своих товарищах и трудовых подвигах

Теги:ОрёлОрловская Областькомсомол

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